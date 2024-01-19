Фермеры могут подать заявку через государственный аграрный реестр до 4 февраля 2024 года.

Сельхозпроизводители из Херсонской, а также из Николаевской и Харьковской областей смогут получить модульные зернохранилища.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, фермеры могут подать заявку через государственный аграрный реестр до 4 февраля 2024 года.

"Для участия в программе фермерам нужно иметь не менее 100 га земель в официальной обработке в указанных областях и использовать полученные хранилища для хранения собственно выращенной продукции. Преимущество при отборе заявок будет предоставляться предприятиям, которые будут устанавливать модульные зернохранилища на территории Николаевской, Харьковской или Херсонской областей", - отметили в ведомстве.

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Вместимость предоставленных единиц хранения будет зависеть от площади пахотных земель в выбранных областях, и составит 300, 500 или 1000 тонн.

В министерстве уточнили, что хозяйства, которые обрабатывают от 100 до 199 га земли в указанных областях, смогут получить модульное зернохранилище вместимостью 300 тонн; хозяйства, которые обрабатывают от 200 до 399 га земли - зернохранилище вместимостью 500 тонн; и хозяйства, которые обрабатывают более 400 га земли, смогут получить модульное зернохранилище вместимостью 1000 тонн.

"Из-за ограниченного количества модульных единиц хранения заполнение и подача заявки не являются гарантией поддержки и зависит от критериев оценки и окончательного решения ФАО", - отметили в Минагрополитики.

Украинский урожай 2023

В первой половине декабря Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз производства урожая зерновых и масличных до 81,3 млн тонн.

Отдельно валовое производство зерновых культур увеличится до 59,7 млн тонн. Объемы сбора масличных остаются без изменений и составляют 21,6 млн тонн.

Как сообщили в Минагрополитики, в Украине в 2023 году получили рекордную урожайность с одного гектара за всю историю.

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