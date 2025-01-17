Денис Марчук отметил, что цены на муку не являются главным фактором формирования стоимости хлеба.

Цены на продукты в Украине в 2024 году росли фактически все время. В целом все, в том числе и хлеб, подорожало примерно на 20%.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНИАН сообщил, что больше всего к росту стоимости продуктов в целом привела инфляция, которая превысила 12%.

Он указал, что на цены повлияла война, потому что из-за нехватки кадров нужно было инвестировать средства в оборудование, чтобы заменять человека, и это привело к тому, что как производители, так и переработчики понесли дополнительные расходы, стоимость кредитов, повышение цен на электроэнергию и отключение света.

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"Летом во время проблем с электроснабжением очень большие расходы были у производителей и переработчиков, поскольку они искали альтернативу централизованному электроснабжению, использовали генераторы, должны были тратить дополнительные средства на горюче-смазочные материалы", - пояснил эксперт.

По его словам, факторы, которые влияли на стоимость продуктов, в частности, и на хлеб в прошлом году, в 2025 году будут похожими.

"Стоит добавить, что в конце 2024 года украинцы существенно не почувствовали влияние закона об увеличении акцизов на горюче-смазочные материалы, который был принят в сентябре. Но почувствуют его влияние в текущем году. Уже сейчас бензин и дизтопливо подорожали, и исходя из этого мы можем констатировать, что подорожает логистика, и из-за этого могут вырасти цены на продукты", - отметил Марчук.

Кроме того, он сообщил, что на цены влияет курс доллара к гривне, потому что комплектующие для производства обычно закупают за рубежом за иностранную валюту, и поэтому подорожает производство.

"Не менее важный, но не ключевой фактор, который влияет на стоимость продуктов - цена на сырье. К примеру, цены на муку не являются главным фактором формирования стоимости хлеба. Стоимость этого сырья составляет не более 30% от конечной цены на продукт. В течение 2025 года ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5-2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%", - пояснил эксперт.

По данным Госстата, в январе 2024 года килограмм пшеничной муки в среднем стоил 15,69 гривни, а в ноябре его стоимость составляла 19,21 грн. Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки высшего сорта в январе прошлого года была 44,07 грн за килограмм, а в ноябре выросла до 50,98 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что мясо достаточно дорогое в Украине, поэтому этот продукт не очень популярен, а низкий спрос сдерживает рост цен.

При этом член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин отметил, что цены на молочку в Украине выросли, и изменение стоимости имеет объективные причины.

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