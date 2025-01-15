До конца зимы на стоимость свинины будет влиять спрос и то, будут ли отключения света.

Мясо достаточно дорогое в Украине, поэтому этот продукт не очень популярен. Низкий спрос сдерживает рост цен.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал в комментарии УНИАН, ждать ли падения цен на говядину и свинину.

"Говядина - один из самых дорогих видов мяса, и его стоимость длительное время существенно не менялась на протяжении последних нескольких лет. Цены на говяжью немного растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства", - отметил эксперт.

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По его словам, средняя стоимость говяжьего гуляша в супермаркетах по состоянию на 14 января колеблется от 300-310 гривень за килограмм.

"Стоимость этого продукта достаточно стабильна, поскольку не все украинцы могут себе позволить его купить, то есть нет спроса, который бы мог "толкать" цену вверх. Цена на говядину до весны точно не будет существенно снижаться, поскольку наблюдается уменьшение поголовья коров в хозяйствах населения, что в целом отражается и на убойной массе животных в Украине в целом. Стоимость говядины в ближайшее время останется стабильной", - пояснил Гопка.

При этом он рассказал, что перед Новым годом был небольшой рост спроса на свинину, и ее стоимость выросла.

"Цены в супермаркетах колебались от 260 до 270 гривень за килограмм. В первую неделю после новогодних праздников стоимость свинины пошла вниз и составляла в среднем 250 грн/кг. Но сейчас цена на этот вид мяса выросла до 266 грн/кг", - напомнил аналитик УКАБ.

По его мнению, пока нет причин говорить, что стоимость свинины сильно снизится, поскольку есть определенные важные факторы, которые на нее влияют, в том числе уменьшается поголовье свиней из-за активных боевых действий на части территории Украины.

"До конца зимы на стоимость свинины будет влиять спрос и то, будут ли отключения света. В случае отключений, производителям придется покрывать дополнительные расходы, и стоимость мяса может вырасти. Возможно сезонное снижение стоимости этого вида мяса за счет снижения спроса в конце зимы - начале весны. Но в апреле будет Пасха, и украинцы традиционно начинают потреблять больше свинины, поскольку заканчивается пост. На фоне роста спроса стоимость этого вида мяса может вырасти. До весны цены на свинину могут меняться в коридоре плюс или минус 10 гривень к той стоимости, которая есть сейчас", - подытожил Гопка.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на большинство овощей в Украине снова пошли вверх. Так, началась очередная волна роста цен на тепличные огурцы. При этом цены на морковь, которые начали расти еще до праздников, снова подскочили.

Несмотря на то, что цены на яблоко уже самые высокие за последние восемь лет, фрукт продолжает дорожать.

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