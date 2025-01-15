В Украине внезапно начала дешеветь морковь: сколько теперь стоит килограмм

Анастасия Горбачева

Овощ в Украине продают в среднем в 2,2 раза дороже, чем в середине января прошлого года

В Украине начали снижаться цены на морковь. Производители отметили, что качество овощей оставляет желать лучшего - процент отбраковки намного выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что только с начала текущей недели морковь на украинском рынке подешевела в среднем на 10%. Фермеры продают овощ по 23-30 грн/кг ($ 0,54-0,71/кг) в зависимости от качества и объема партии. Производители вынуждены корректировать цены даже в условиях ограниченного предложения качественной моркови.

Отмечается, что давление на цены оказывает весьма сдержанный спрос на овощи среднего и низкого качества. Оптовые компании и розничные сети готовы закупать овощ лишь небольшими партиями из-за очень низкого спроса.

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На качество моркови повлияли неблагоприятные погодные условия в период вегетации и уборки урожая. Начиная с июля 2024 года, в Украине установилась засушливая жаркая погода, которая не давала нормально развиваться растениям. Осенью прошлого года, из-за осадков во время уборки, фермеры вынуждено отправляли на хранение влажную продукцию.

Несмотря на снижение цен на морковь, на сегодняшний день овощ в Украине продают в среднем в 2,2 раза дороже, чем в середине января прошлого года.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan овощ отдают по 32,90 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 34,60 грн/кг.

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В то же время в АТБ морковь стоит 31,49 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на большинство овощей в Украине снова пошли вверх. Так, началась очередная волна роста цен на тепличные огурцы.

Несмотря на то, что цены на яблоко уже самые высокие за последние восемь лет, фрукт продолжает дорожать.

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