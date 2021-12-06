Согласно зарегистрированному в парламенте законопроекту, надбавка в магазине не должна превышать 25% от цены производителя.

В Украине цены на продукты могут вернуть под контроль государства. Согласно зарегистрированному в парламенте законопроекту, надбавка в магазине не должна превышать 25% от цены производителя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Законопроект предусматривает регулирование цен на продукты отечественного производства. Цены на импортные товары регулироваться государством не будут.

Кроме того, планируется государственное регулирование "социальных продуктов": яиц, хлеба, подсолнечного масла и тд.

Госрегулирование цен на продукты в Украине:

Ранее в Украине существовало государственное регулирование цен на продукты. В 2017 году его упразднили, рассчитывая на то, что рынок не допустит неоправданного повышения цен.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

До середины октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривен за десяток.

С 1 декабря в Украине изменили размер минимальной зарплаты. Эксперты прогнозируют, что в будущем это спровоцирует рост цен на продукты.

Автор: Елена Коваленко