С 1 декабря минимальная зарплата в Украине выросла на 500 гривень - до 6500.

В первый день декабря в Украине изменили размер минимальной зарплаты - она увеличилась на 500 гривень. В будущем это спровоцирует рост цен на продукты, считает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Об этом пишет "КП в Украине".

"Понятно, что эти условные 500 гривень украинцы понесут не на депозиты, а на потребительский рынок, тем более учитывая повышенный спрос в преддверии праздников. И это станет толчком к росту цен в первую очередь на самые обычные продукты, которые мы традиционно покупаем к столу. Это все те же овощи борщового набора, яйца, мясо. А вот таких продуктов, как рыба, икра, импортные фрукты, подорожание практически не коснется. Максимум цены скорректируются в зависимости от изменения курса доллара", - прогнозирует Пендзин.

По его словам, многое будет зависеть от соотношения спроса и предложения на локальных рынках - в разных регионах цены могут существенно отличаться.

Читайте такжеГазовый удар по тепличным овощам: что будет зимой с ценами на свежие витаминыОтвечая на вопрос, нужно ли запасаться продуктами, эксперт отметил, что украинцы, которые в этом нуждались, давно их закупили. Самостоятельное "обеспечение собственной продовольственной безопасности", говорит эксперт - это украинская традиция.

Рост минимальной зарплаты в Украине

С 1 декабря минимальная зарплата в Украине поднята с 6 тысяч до 6,5 тысячи гривень.

Ранее минимальная зарплата в Украине была повышена с 5 тысяч гривень до 6 тысяч гривень - это случилось с начала нынешнего года.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

До середины октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривен за десяток.

Автор: Юрий Годован