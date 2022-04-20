Согласно оценкам аналитиков, внутреннее потребление масла в Украине за сезон в целом может снизиться по отношению к предыдущему сезону на 13%.

В результате войны в Украине ожидается сокращение внутреннего потребления подсолнечного масла, которое может наблюдаться уже к концу текущего сезона.

Об этом сообщили в аналитическом агентстве "АПК-Информ".

Отмечается, что основная причина этого процесса - миграция населения.

"Согласно обновленным данным ООН, к началу апреля Украину покинули 4,44 млн граждан. При этом, хотя массовый выезд украинцев за границу уже не наблюдается и даже некоторая часть людей возвращается, внутренняя миграция из восточных областей в более безопасные центральные и западные продолжается. То есть наряду с сокращением также будет происходить региональное перераспределение продовольственного потребления растительного масла", - говорится в сообщении.

Эксперты также отметили, что в конце февраля и первой половине марта на внутреннем рынке наблюдался ажиотажный спрос на данный продукт с целью формирования запаса, из-за чего показатель потребления в указанные месяцы, по предварительным оценкам, несколько повысится, но уже с апреля ожидается постепенное его сокращение как среди населения, так и со стороны масложировых комбинатов (для производства маргарина и другой продукции).

Согласно оценкам аналитиков, внутреннее потребление масла в Украине за сезон в целом может снизиться по отношению к предыдущему сезону на 13% и составит около 400 тыс. тонн. Это уже второе, но более значительное сокращение внутреннего потребления растительного масла в Украине за последние 10 лет.

"В случае если война продолжится, но боевые действия будут проходить примерно в тех пределах, которые наблюдались на начало апреля, тенденция сокращения внутреннего потребления в сезоне-2022/23 может сохраняться, но будет зависеть прежде всего от того, сколько будет длиться война, насколько улучшится/ухудшится ситуация в стране и, как следствие, дальнейшей миграционной динамики украинцев", - подчеркнули эксперты.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

16 апреля в ООН заявили, что закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире. Украинские хранилища переполнены зерном, которое в обычный год помогает прокормить 400 млн человек во всем мире. Но цепочка поставок была нарушена российской войной против Украины, из-за чего порты не могут нормально работать.

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