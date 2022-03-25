35 африканских стран зависят от продовольствия, импортируемого из Черноморского региона.

Повышение мировых цен на продукты питания в результате войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах.

Об этом в интервью The Guardian заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

"Я думаю, что мы должны быть обеспокоены. Влияние на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным. Еда и энергия являются двумя крупнейшими товарами в потребительских корзинах бедных людей во всем мире", – сказала Оконджо-Ивеала.

"Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах", - подчеркнула она.

Глава ВТО отметила, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, импортируемого из Черноморского региона, добавив, что Россия и Украина отвечают за 24% мировых поставок пшеницы.

Генеральный директор ВТО также обеспокоена, что из-за конфликта посевной сезон в Украине будет сорван, а поставки удобрений будут ограничены.

Украина обычно обеспечивает половину пшеницы Всемирной продовольственной программе, агентству ООН, которое обеспечивает экстренные поставки странам, которые находятся в конфликте или испытывают стихийные бедствия, такие как голод.

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