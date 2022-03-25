Экспортировать запасы невозможно из-за логистических ограничений

Украина сейчас имеет запасы сельскохозяйственной продукции, рассчитанной на экспорт, на 7 млрд долларов.

Об этом в эфире информационного телемарафона сказал новоназначенный министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, рассказывая о своих первоочередных задачах на новой должности.

"У нас в стране существует сейчас запасов, которые были рассчитаны на экспорт, в деньгах на семь миллиардов долларов. Порты ограничены, мы раньше вывозили 4-5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, и зерна, и переработки через порты, сейчас это только несколько сот тысяч тонн через западные границы", - отметил Сольский.

По его словам, очень важно наладить экспортную логистику, за исключением тех ресурсов, которые нужны для страны, "потому что это деньги для аграриев, селянам, они платят за аренду работникам".

Также он напомнил, что страна готова быстро предоставлять беспроцентные кредиты аграриям. По состоянию на 24 марта заявок на такие кредиты уже было на 300 млн грн.

Также министр отметил, что прекращение войны в Украине – это единственный способ избежать глобального продовольственного кризиса.

"Все остальные меры сложные и обуславливают дефицит продовольствия в мире. Потому что Украина и другие страны Черноморского бассейна ограничены в экспорте", - сказал он.

Министр добавил, что цены на зерновые сейчас в два раза выше, чем на этот период год назад. И если война в Украине будет затягиваться, они и дальше будут расти.

Война против Украины: