Посол Польши в Украине Ярослав Гузы признал, что высыпание украинского зерна на железнодорожной станции Котомеж, которая расположена в глубине Польши, не у границы с Украиной, было диверсией. Об этом он заявил в интервью для Deutsche Welle.
По его словам, этот инцидент не был спонтанным. В этом случае польская полиция уже нашла одного человека. Это была группа, а не один человек сделал.
"Одному лицу предъявили обвинение в уничтожении имущества. Согласно польскому уголовному кодексу, это наказывается заключением до пяти лет. Я надеюсь, что поскольку одного человека уже нашли, то будет выявлена и вся группа. Потому что эта акция выглядела как организованная, больше похожа на диверсию, чем на какой-то спонтанный протест", – сообщил Гузы.
Он отметил, что такие инциденты дают широкие возможности России, которая ведет огромную кампанию в социальных сетях, прежде всего, по протесту фермеров.
"Работают все российские боты, работает вся агентура влияния. Это важно осознавать. Я не думаю, что в Украине кто-то поверит, что польские фермеры, кроме одного идиота или провокатора, который повесил этот пропутинский плакат на своем тракторе и которого быстро убрали с протеста, что польские фермеры любят Путина или любят Россию. Это не вариант", – сказал Гузы.
Протесты польских фермеров.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 февраля в Польше произошла очередная диверсия в отношении украинской агропродукции – в Котомеже вблизи Быдгоща неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути.
Это не единичный случай. Утром 23 февраля неизвестные лица на станции "Дорогуск" открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, следовавший в Германию.
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