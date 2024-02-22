Как уверяет Дмитрий Кулеба, правительства Украины и Польши настроены решить проблемные вопросы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал в Варшаву и провел важные встречи для разблокирования границы. Об этом глава МИД сообщил в сети X (Twitter).

Как отметил Кулеба, он провел в Варшаве искренний и более чем часовой разговор с руководителем кабинета премьер-министра Польши Павлем Грасем и председателем комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлем Ковалем.

"Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов", - отметил Кулеба.

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Также глава МИД благодарен "за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину".

Кроме того, на встрече обсудили также дальнейшие совместные усилия для наращивания военных поставок.

"В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - добавил Кулеба.

Украина и Польша начинают переговоры о ситуации на границе

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины призывает власти Польши разблокировать границу, потому что блокирование польскими фермерами и перевозчиками не имеет оправдания.

21 февраля президент Украины Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру этой страны Дональду Туску провести встречи на государственной границе с целью разблокирования движения украинских грузов. Также глава государства приглашает приехать на границу представителя Европейской комиссии ради прекращения политических манипуляций.

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что лидер польского государства Анджей Дуда поддерживает встречу двух правительств.

В то же время, сегодня, 22 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что в ближайшие часы Польша внесет автомобильные и железнодорожные дороги, ведущие к пунктам пропуска с Украиной, перечень критической инфраструктуры, чтобы товары военного, гуманитарного и медицинского направления пересекали границу без задержек.

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