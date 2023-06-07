Эксперт предупреждает, что когда вода осядет, будут наблюдаться проблемы с поливом.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС больше пострадает оккупированный левый берег Херсонской области, где расположено основное производство аграрной продукции.

Об этом в интервью NV заявил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, отметив при этом, идет подтопление ферм по выращиванию овощей, фруктовых садов, ягодных полей, зерновых и масличных культур.

"У нас нет статистики посева на оккупированных территориях. Однако в 2021 году, который был рекордным, Херсонская область собрала чуть более 4,5 млн т зерновых и масличных культур. В частности чуть более 2 млн т пшеницы, 1 млн т ячменя, около 0,5 млн т подсолнечника и столько же кукурузы", - отметил эксперт.

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"Когда вода осядет, будут наблюдаться проблемы с поливом, ведь уровень воды значительно упадет. Херсонская область - одна из тех, где хорошо развиты ирригационные системы, поэтому аграрии, очевидно, будут недополучать воду. Ее будет недостаточно в Днепре, и это большая проблема", - считает эксперт.

Он также отметил, что арбузов в этом году скорее всего не будет.

"Арбузы обычно выращивают на левом берегу Днепра. Поэтому проблема с их поставками будет. И даже усилится… Будем надеяться, что волна остановится на Херсонской области и дальше не пойдет. Поэтому, будем надеяться, подтопление не выйдет за пределы области. Однако будет однозначно проблема для полива полей и в соседних областях. Все будет зависеть и от локализации проблемы, от работы ГСЧС, служб, которые будут спасать Херсонскую область", - заявил Иващенко.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что подрыв Каховской ГЭС оставит большое количество полей без орошения. Левый берег Херсонской области очень сильно пострадает, так как эти территории больше других зависели от воды, которую давала ГЭС.

"В целом более 500 тысяч гектаров земли остались без орошения. Полное отсутствие орошения приведет к тому, что после деоккупации мы столкнемся ситуацией, когда на этих территориях будет уже невозможно заниматься сельским хозяйством", - отметил эксперт.

По словам эксперта очень сильно пострадают молочные товарные комплексы, так как выращивать скот без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях невозможно.

Марчук также отметил, что подрыв ГЭС ударит по выращиванию овощей. "35% всего материкового обеспечения борщевым набором, то есть лук, капуста, морковь, свекла, поступали из Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области до восстановления ГЭС мы ничего не сможем вырастить", - заявил эксперт.

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