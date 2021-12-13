Цена газа на Украинской бирже выросла до 42 тыс. грн за тысячу кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1350 долларов за тысячу кубометров, что на 20% выше, чем средняя спотовая стоимость на декабрь.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Таким образом, цена фьючерса на январь по индексу голландского TTF вновь приблизилась к 115 евро за МВт-ч.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 13 декабря превысила 42 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом, за 10 дней цены выросли на 12%.

Справка УНИАН. Цены на газ в Украине коррелируют с европейскими хабами, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.

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Запасы газа в хранилищах

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 11 декабря составили 15,47 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м. За неделю запасы газа сократились на 3%, или на 470 млн куб. об.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем, выросла на 6,5% и составила 730,65 долл. или 19,2 тыс. грн за тысячу кубометров.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. 29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 800 долл. за куб. м, а 8 ноября вновь достигли тысячи долларов за куб. м.

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Автор: Анна Бредихина