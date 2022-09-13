Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Черниговщины.

Украинские аграрии уже засеяли озимыми зерновыми культурами 157 тыс. га угодий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Сельхозтоваропроизводители практически всех областей начали сев озимых зерновых культур, которых посеяно 157 тыс. га, или 3,3% к прогнозу: пшеницы – 141 тыс. га, или 3,5% к прогнозу; ячменя – 7,1 тыс. га, или 1,1% к прогнозу; ржи – 5,4 тыс. га, или 6,4% к прогнозу. За предыдущую неделю посеяно 149 тыс. га озимых на зерно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Черниговской области – 21,3 тыс. га, или 12,2% к прогнозу.

Кроме того, ввиду благоприятных погодных условий сельхозтоваропроизводители всех областей Украины проводят сев озимого рапса. По состоянию на 12 сентября его посеяно 841 тыс. га, или 87% к прогнозу. Озимый рапс завершили сеять аграрии 7-ми областей: Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой.

Посев зерновых во время войны:

По состоянию на 6 сентября в Украине зерновыми было засеяно 7,64 тыс. га, в том числе на 5,17 тыс. га посеяно пшеницы, на 2 тыс. га - ячмень и на 0,47 тыс. га - рожь.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что этой осенью украинские аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%.

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