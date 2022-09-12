Сельхозпроизводители выбирают масличные культуры как альтернативу зерновым.

Этой осенью украинские аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он отметил, что украинские аграрии выбирают масличные культуры как альтернативу зерновым. Ведь пока непонятно, как в дальнейшем будет действовать "зерновое соглашение", заключенное в июле при посредничестве ООН и Турции. Поэтому аграрии все больше сеют рапс, подсолнечник и сою.

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"В этом году можно было бы посеять миллион гектаров рапса. Площадь, которая, несмотря на оккупацию части страны, примерно будет соответствовать прошлогодней. Рапс уже посеян на 70% площади - это свидетельствует о том, что фермеры в целом сеют масличные культуры", — подчеркнул Высоцкий.

Он сообщил, что в 7 областях Украины начат посев озимой пшеницы, ржи, ячменя и рапса. Однако Минагрополитики ожидает, что этой осенью аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%.

"В случае с рожью сокращения площадей ожидать не стоит, потому что выращивание ориентировано на внутренний украинский рынок. Однако другая ситуация с озимой пшеницей и ячменем. Из-за блокады портов еще остались запасы прошлогоднего урожая", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 сентября в Украине зерновыми было засеяно 7,64 тыс. га, в том числе на 5,17 тыс. га посеяно пшеницы, на 2 тыс. га - ячмень и на 0,47 тыс. га - рожь.

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