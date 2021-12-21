Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 22,5%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2021 года увеличилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за одиннадцать месяцев увеличили производство на 22,5%, а хозяйства населения - на 6,3%.

Производство продукции растениеводства выросло на 22,7%, а продукции животного происхождения уменьшилось на 4,7%.

Наибольший рост общего сельхозпроизводства произошел в Одесской (на 88,9%), Кировоградской (47,1%) и Николаевской (43,9%) областях. Показатель значительно уменьшился в Сумской области - на 10,5%.

В Госстате отметили, что в январе-мае расчеты проводятся на основе данных о продукции животноводства, а после этого периода - на основе данных о производстве продукции и животноводства, и растениеводства.

Сельхозпроизводство в Украине:

За январь-октябрь 2021 года в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По статистике, производство яиц за отчетный период сократилось на 14%, молока на 6%, мяса на 2%, шерсти на 6%.