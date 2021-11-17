За первые 10 месяцев 2021 года в Украине было произведено около 2,7 млн тонн мяса, 7,5 млн тонн молока, более 12 млрд штук яиц и 1,4 тыс тонн шерсти.

За январь-октябрь 2021 года в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, производство яиц за отчетный период сократилось почти на 14% и составляет 12,133 млрд штук. При этом агропредприятия уменьшили производство яиц на 23,5%, а хозяйства населения – на 2,8%.

Объем валового надоя молока за 10 месяцев 2021 года составляет 7,5 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось на 1,7%, до 2,661 млн тонн.

Объем производства шерсти уменьшился почти на 6% и составляет 1,370 тыс тонн.

Производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось на 4,2% (до 9,25 млн тонн), яиц – на 2,9% (до 16,194 млрд штук), мяса – на 1,1% (до 3,45 млн тонн).

Потребительская инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года в годовом выражении - к июлю 2020 года - без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 0,2%.

Промышленное производство в Украине в августе 2021 года в годовом выражении – к августу 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,6%.

Автор: Алёна Кириченко