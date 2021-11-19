Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 17,2%, а хозяйства населения - на 6,3%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2021 года увеличилось на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за десять месяцев увеличили производство на 17,2%, а хозяйства населения - на 6,3%.

Отдельно производство продукции растениеводства выросло на 18%, а продукции животного происхождения уменьшилось на 4,7%.

Наибольший рост общего сельхозпроизводства произошел в Одесской (на 88,4%), Николаевской (41%) и Кировоградской (34,1%) областях. Показатели значительно уменьшились в Сумской области - на 19,7%.

В Госстате отметили, что за январь-май расчеты проводятся на основе данных о продукции животноводства, а после этого периода - на основе данных о производстве продукции и животноводства, и растениеводства.

Сельхозпроизводство в Украине:

За январь-октябрь 2021 года в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По статистике, производство яиц за отчетный период сократилось на 14%, молока на 6%, мяса на 2%, шерсти на 6%.

Автор: Алёна Кириченко