В этом году на финских полях останутся около двух миллионов килограммов клубники из-за нехватки работников из Украины.

Из-за войны в Украине Финляндия столкнулась с нехваткой людей для уборки урожая, в частности клубники.

Как пишет финское издание yle.fi, раньше около 70% сборщиков клубники были украинцами.

Однако вторжение России в Украину привело к нехватке рабочей силы, из-за чего на полях осталось много неубранной клубники.

К примеру, ферма Alanteen Tila в Паймио ежегодно собирает почти около 250 тысяч килограмм клубники, но этим летом в поле осталась почти четверть урожая.

"Все лето мы искали рабочую силу, как сборщиков, так и продавцов, и я слышал, что многие предприниматели говорили, как трудно было найти сотрудников", – сказал гендиректор Alanteen Tila Аарни Аланне.

Он добавил, что еще одной причиной порчи урожая стали дожди. До 50-60 тысяч кг ягод так и остались на полях.

По словам исполнительного директора Ассоциации садоводов и ягодников Миика Иломяки, несобранными в Финляндии остались 10-15% клубники. При этом он не считает ситуацию настолько катастрофичной, как кажется, поскольку каждый год какой-то процент клубники остается на полях.

Отмечается, что в этом году на финских полях останутся около двух миллионов килограммов клубники.

Ранее УНИАН сообщал, что более трети украинцев (39%) потеряли работу из-за войны. Больше всего тех, кто потерял работу, среди жителей востока, женщин, бедных, тех, кто работает в частном секторе или имеет собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц.

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