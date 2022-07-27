Согласно результатам исследования, больше всего тех, кто потерял работу, среди жителей востока, женщин, бедных, тех, кто работает в частном секторе или имеет собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц.

Более трети украинцев (39%) потеряли работу из-за войну.

Об этом свидетельствуют результаты пятнадцатого общенационального опроса в условиях войны, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что больше всего тех, кто потерял работу, среди жителей востока, женщин, бедных, тех, кто работает в частном секторе или имеет собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц.

"В динамике по регионам наблюдается рост количества безработных среди жителей востока (в июне – 53%, в июле – 57%). Также заметен определенный рост количества тех, кто потерял работу и среди жителей центральных и западных областей (в центре – 37%, на западе – 32%)", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Среди тех, кто потерял работу на время войны, лишь треть активно ее сейчас ищет, еще 23% думают над этим, и 41% - занимают выжидательную позицию. Менее мотивированы, чем другие, на поиск новой работы респонденты старшего возраста, госслужащие и те, кто имеют сбережения.

При этом среди тех, кто имел работу до войны, сейчас работают 59%: полноценно – 34%, удаленно или частично – 19%, нашли новую работу – 6%.

Согласно результатам опроса, половине работающих снизили зарплаты на 10 и более процентов. У 43% размер зарплат не изменился, у 9% - вырос. Больше всего тех, чьи доходы снизились, среди тех, кто работает удаленно или частично, и предпринимателей.

Вместе с тем относительное большинство (57%) респондентов готово продолжать работать даже в случае уменьшения зарплат, 40% – будут искать новую работу.

Как свидетельствует исследование, среди работающих доминирует уверенность в сохранении своего рабочего места в следующие полгода (убеждены в этом – 83%). Не уверены - 11%. Больше всего последних среди тех, чья зарплата уменьшилась более чем на 50%.

Почти 40% работающих убеждены, что смогли бы быстро найти работу в случае ее потери. 57% - не имеют такой уверенности, чаще всего это опрошенные старшего возраста, женщины, работники государственного сектора.

Что известно об опросе

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 23-24 июля 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 3,1%.