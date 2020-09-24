В случае положительного голосования за это решение Европарламентом украинские производители смогут экспортировать семена в страны ЕС.

Аграрный комитет Европарламента поддержал признание украинской системы сертификации семян.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Согласно сообщению, в дальнейшем решение планируется вынести на голосование Европарламента.

Значение сертификации семян в Украине

Отмечается, что принятие данного решения позволит украинским производителям экспортировать выращенные в Украине семена в страны ЕС, рынок которых в настоящее время закрыт, а также улучшит ситуацию с производством семян и будет стимулировать привлечение инвестиций в этот сектор.

"Это положительно повлияет не только на производителей семян, но и украинских аграриев. Теперь аграрии будут уверены в качестве закупленных украинских семян и соответствии высоким стандартам ЕС и будут более активно рассматривать вариант инвестирования в семенной бизнес и выращивание семян с высокой добавленной стоимостью вместо товарной продукции", - говорится в сообщении УКАБ.

Что этому предшествовало

30 апреля 2020 года Верховная Рада приняла закон о сертификации семян в Украине по международным нормам.

С 2018 года украинские семеноводы призывают представителей Европейского Союза в Украине способствовать скорейшему признанию эквивалентности системы сертификации украинских семян с требованиями ЕС.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 миллионов долларов, при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10% с практически нуля.

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Автор: Анна Нагорная