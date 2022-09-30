Сегодня производители продают лук по 25-29 грн/кг.

Активный спрос со стороны оптовых компаний и сдерживания продаж производителями являются основными факторами, способствующими дальнейшему росту цен на лук в Украине.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, производители постепенно повышали отпускные цены, и сегодня они продают лук по 25-29 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной подорожания лука, по мнению экспертов, является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая из-за дождливой погоды, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке.

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Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажу в настоящее время небольшими партиями.

Отмечается, что сейчас лук на рынке Украины уже продают в среднем в 4,3 раза дороже, чем в конце сентября 2021 года. При этом многие игроки рынка уверены, что положительный ценовой тренд сохранится и в дальнейшем, поскольку многие фермеры, не имеющие собственных хранилищ, уже успели распродать значительную часть запасов лука. Другие же производители закладывают эту продукцию на хранение и воздерживаются от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

Цены на лук во время войны:

По подсчетам аналитиков Zakaz.ua за полгода полномасштабной войны РФ против Украины на украинском рынке более чем вдвое повысилась цена на репчатый лук - на 114%, средняя стоимость которой в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг.

21 сентября 2022 года аналитики заявляли о том, что украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

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