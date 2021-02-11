При этом, производство гречки в Украине в 2020 году составило 104 тысяч тонн, что на 22% больше, чем годом ранее, и позволит стране частично сократить импорт в текущем году.

За 20 лет Украина сократила производство гречки в 4,6 раза – до 104 тысяч тонн в 2020 году.

Читайте такжеУкраина отстает от прошлогодних темпов экспорта зернаОб этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Украинские аграрии предпочитают заниматься выращиванием более рентабельных и ориентированных на экспорт культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.д.). Тем более, что серьезную конкуренцию им составляет более дешевая по цене гречка производства Российской Федерации", - приводятся слова аналитика Светланы Литвин.

По результатам 2020 года крупнейшим импортером гречки в Украину была РФ с долей 42% от общего импорта. Цена от этого поставщика была на 19% меньше средней цены всех других поставщиков.

Также 28% гречки Украина в прошлом году импортировала из Казахстана, еще 25% – из Беларуси.

При этом, по оценкам ассоциации, в 2020 году объемы производства гречки в Украине на 22% превысили аналогичный показатель предыдущего года, что позволит частично сократить импортные поставки в 2021 году.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 миллиона тонн зерновых, что почти на 7 миллионов тонн меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Анна Нагорная