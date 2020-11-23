Украина в январе-октябре текущего года увеличила импорт картофеля до 259,1 тысячи тонн, что на 60,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (161 тысяча тонн).
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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
В денежном выражении импорт картофеля увеличился почти на 70% - до 55,09 миллиона долларов.
Основные поставщики картофеля
- Беларусь - около 114 тысяч тонн на сумму 24,21 миллиона долларов (почти 44%);
- Нидерланды - 57,14 тысячи тонн на 12,15 миллиона долларов (22,05%);
- Россия - 34,2 тысячи тонн на 7,27 миллиона долларов (13,2%).
Экспорт картофеля из Украины за 10 месяцев 2020 года составил 2,81 тысячи тонн на сумму 849 тысяч долларов, что в натуральном выражении на 81,2% больше, чем годом ранее.
Что этому предшествовало
- Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.
- Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.
- В 2019 году Украина увеличила импорт картофеля из России в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае в 20,3 миллиона тонн.
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