Меню базируется на классических для Украины блюдах.

В Вашингтоне, округ Колумбия, на Капитолийском холме открыт первый украинский ресторан с полным спектром услуг.

Как сообщает местное издание Axios, ресторан получил название Ruta. Меню базируется на классических для Украины блюдах, таких как украинский борщь, вареники, котлета по-киевски, деруны и т.д.

"Мы надеемся стать частью ресторанной дипломатии. Мы хотим быть местом, где можно узнать об украинской культуре и еде, увидеть, как это красиво", – заявила спикер ресторана Ruta Анна Волынец.

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Полный спектр услуг означает, что это не фаст-фуд. Блюда в ресторане готовятся индивидуально для каждого клиента и подаются клиентам за их столиком.

Украина и рестораны

Осенью 2022 года россиянка Алена Дирксен, которая является владелицей ресторанной сети "Родина" в немецком Дрездене, снимала скандальные видео о войне и российской агрессии. Она призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.

в марте 2023 года берлинский ресторан Gasthaus Krombach попал в громкий скандал из-за антиукраинской рекламы. Ресторан снял ролик, в котором украинского президента Владимира Зеленского и граждан называют "свиньями", которым якобы нужно прекратить финансово помогать. Рекламное видео стало резонансным в TikTok.

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