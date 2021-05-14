Аграрии 14 областей полностью завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Украинские аграрии по состоянию на 13 мая завершают посевную ранних яровых культур.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В частности, в Украине уже посеяно: пшеницы – 174,7 тыс. га (99%), ячменя – 1,33 млн га (96%), овса – 186,8 тыс. га (96%), гороха – 229,6 тыс. га (98%).

Также посеяно 4,6 млн га подсолнечника (72%), 3,9 млн га кукурузы (74%). Аграрии 9 областей посеяли гречихи на площади 26,3 тыс. га (33%), еще в 10 областях посеяно проса на площади 25,9 тыс. га (22%), а также все области продолжают посевную сои, которой посеяно на площади 626 тыс. га (45%).

"Всего на отчетную дату украинские сельхозпроизводители засеяли 5,9 млн га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, что составляет 78% к прогнозу. За прошедшую неделю аграрии посеяли 1,53 млн га яровых культур", – говорится в сообщении.

Полностью закончили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур Винницкая, Волынская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Ривненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Херсонская, Одесская, Донецкая, Черкасская и Николаевская области.

Кроме того, к 13 мая аграрии завершили посевную сахарной свеклы на площади 226,2 тыс. га.

Прогноз

Согласно прогнозу «Украинской зерновой ассоциации» (УЗА), урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 году может достигнуть 96,2 млн тонн, тогда как в прошлом году валовой сбор зерна составил 84 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная