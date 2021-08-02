В Украине собственники земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять.
Об этом предупредили в Министерстве юстиции.
"Если до 1 января 2025 года владелец неистребованного земельного участка (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Госгеокадастре рассказали, есть ли ажиотаж на рынке продажи землиВ Минюсте отметили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности.
Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности.
Как получить кадастровый номер: перечень документов
- подать в Госгеокадастр заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;
- оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;
- документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.
Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ.
В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из государственного земельного кадастра о земельном участке.
В Украине заработал рынок земли: что известно
1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли людям без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.