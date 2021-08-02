Отмечается, что без кадастрового номера невозможно ни продать землю, ни юридически правильно оформить договор аренды.

В Украине собственники земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять.

Об этом предупредили в Министерстве юстиции.

"Если до 1 января 2025 года владелец неистребованного земельного участка (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Госгеокадастре рассказали, есть ли ажиотаж на рынке продажи землиВ Минюсте отметили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности.

Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности.

Как получить кадастровый номер: перечень документов

подать в Госгеокадастр заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;

оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;

документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ.

В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из государственного земельного кадастра о земельном участке.

В Украине заработал рынок земли: что известно

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли людям без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Ольга Робейко