Участки предназначены для садоводства, ведения личного сельского хозяйства, индивидуального дачного строительства.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 2015 года передала 180 тысяч земельных участков участникам боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"По состоянию на 21 мая участникам боевых действий в зоне АТО/ООС передано в частную собственность 180 тыс. земельных участков площадью 261,8 тыс. га из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности", – говорится в сообщении.

В Госгеокадастре напомнили, что выделение земельных участков участникам боевых действий осуществляется на основании ст. 118 Земельного кодекса. Участки предназначены для садоводства, ведения личного сельского хозяйства, индивидуального дачного строительства.

Земля для участников боевых действий

17 января 2018 года Кабмин снял ограничения на получение земли участниками АТО

В июле 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект, который предусматривает распаевание земель государственных предприятий и передачу земельных паев под приватизацию работникам этих предприятий, сотрудниками соцсферы и участникам боевых действий на востоке.

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Автор: Анна Нагорная