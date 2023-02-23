Страны-члены ЕС удержали в прошлом году свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину.

В 2022 году в Украину было ввезено агропродукции на 6,3 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2021 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 8,2 млрд долл.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий.

По его словам, страны-члены ЕС удержали в прошлом году свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину.

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"И хотя в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины стоимость поставок из Евросоюза уменьшилась на 17%: с 4064 млн долл. в 2021 году – до 3376 млн долл. в 2022 году, доля стран ЕС превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 53,3%", – отметил ученый.

Духницкий подчеркнул, что закупки в других регионах тоже уменьшились. Объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 1237 млн долл. (19,5%), Латинской Америки – 421 млн долл. (6,6%), Африки – 242 млн долл. (3,8%) и СНГ – 205 млн долл. (3,2%).

"Начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украине удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму 881 млн долл., то есть почти на уровне показателя 2021 года в 883 млн долл.", - сообщил эксперт.

По его подсчетам, в структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов: плоды, ягоды и орехи (663 млн долл.); рыба и морепродукты (627 млн долл.); алкогольные и безалкогольные напитки (490 млн долл.); различные пищевые продукты (416 млн долл.); изделия из табака (368 млн долл.); остатки, корм для животных (362 млн долл.); семена и плоды масличных культур (359 млн долл.); овощи (353 млн долл.).

Экспорт зерна во время войны

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

21 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина привлечет к "зерновому соглашению" Николаевский порт.

22 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина инициирует рассмотрение с Турцией и ООН вопроса о продлении зернового соглашения минимум на один год.

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