Польша в одностороннем порядке запретила экспорт зерна из Украины на свою территорию.

Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО), если Польша продолжит блокировать экспорта украинского зерна на свои территории.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Х (бывший Twitter), Украина, несмотря на войну и то, что РФ продолжает блокировать украинские портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина не намерена вредить польским фермерам и очень ценит поддержку от польского народа и польских семей.

Видео дня

"Но в случае нарушения торгового права в пользу предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО о компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле – УНИАН)", - отметил Шмыгаль.

Блокировка экспорта украинского зерна

Весной этого года ряд европейских стран, среди которых, в частности, Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию.

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Однако 12 сентября стало известно, что правительство Польши намерено просить Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинской агропродукции. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что независимо от решения Брюсселя по украинскому агроимпорту Польша не позволит "затопить себя украинским зерном".

Вас также могут заинтересовать новости: