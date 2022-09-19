Сейчас идет сбор урожая этой культуры и уже намолочено около 60 тысяч тонн.

Украина в этом году впервые за 10 лет соберет гречки в 1,5 раза больше, чем внутреннее потребление.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга.

Он отметил, что сейчас идет сбор урожая этой культуры и уже намолочено около 60 тысяч тонн.

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"Мы можем ожидать в этом году производство гречихи около 140-150 тысяч тонн. А внутреннее потребление составляет 100-110 тысяч, учитывая эмиграцию населения и уменьшение потребителей. То есть мы можем впервые за последнее десятилетие выйти с производством гречки в 1,5 раза больше, чем внутреннее потребление и даже сформировать стратегический запас", - сообщил Высоцкий.

Хотя, по его словам, последние 5 лет 30-40% гречки в Украине были импортированы.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 сентября заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что с октября цены на гречку на украинском рынке снизятся.

По итогам нынешней весенней посевной в Украине гречкой засеяно 75,3 тысячи гектар угодий.

По состоянию на 3 августа средняя цена гречки в Украине достигла 100 гривен за килограмм.

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