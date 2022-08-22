Чтобы уменьшить дефицит крупы, правительство призвало фермеров посеять на украинских полях почти вдвое больше гречки, чем в прошлом году.

За период полномасштабной войны гречка подорожала на 50%. Это произошло из-за того, что ранее Украина импортировала значительную часть крупы из России и Беларуси.

Сейчас украинские фермеры исправили ситуацию и посеяли на наших полях почти вдвое больше гречихи, чем в прошлом году. Повлияет ли это на ценообразование и сколько будет стоить гречка, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

"Примерно Украина каждый год съедала до 24 февраля 113-114 тысяч тонн гречневой крупы. Мы производили 90-95 тысяч тонн, а остальное брали по импорту в Беларуси и РФ", - объясняет экономист Олег Пендзин.

Чтобы уменьшить дефицит крупы, правительство призвало фермеров посеять на украинских полях почти вдвое больше гречки, чем в прошлом году. С семенами нам помогла Канада. В Минагрополитики уверены, что это поможет снизить цену на крупу. Но экономист не согласен с такими ожиданиями.

"Производитель не будет продавать ниже себестоимости. У нас с вами цена на нефтепродукты выросла почти на 70-80%. Ведь в цене каждой тонны гречки есть цена того дизеля, который используется для ее уборки", - говорит Пендзин.

Директор Международной ассоциации гречки Сергей Хромов говорит, что с начала октября, когда закончится период сбора урожая, цены на гречку пойдут вниз, на 20-30%.

Ранее сообщалось, что гречневая крупа бьет ценовые рекорды, кое-где она уже стоит примерно 100 гривень за килограмм.

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