По состоянию на 15 марта Украина экспортировала 33,41 млн тонн зерна, что на 9,9 млн тонн меньше, чем на такую же дату годом ранее.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 15 марта экспортировала 33,41 млн тонн зерна, что на 9,9 млн тонн, или почти на четверть меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,88 млн тонн (-3,2 млн тонн по сравнению с прошлогодним показателем), ржи - 1,7 тыс. тонн (-3,3 тыс. тонн), кукурузы - 14,9 млн тонн (-6,6 млн тонн).

Также ячменя экспортировано на 56 тыс. тонн меньше, чем годом ранее, - 4,04 млн тонн.

Экспорт украинской муки отстает от прошлогоднего показателя в 2,7 раза. На текущую дату украинские агропроизводители отправили на экспорт 94,3 тыс. тонн муки, что на 169 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует экспорт зерновых в текущем маркетинговом году на уровне 45,42 млн тонн, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем МГ (57,2 млн тонн).

Минэкономики и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 млн тонн, ржи – на уровне 16 тыс. тонн, а кукурузы – 24 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная