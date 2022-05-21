В министерстве уверены, что украинский молочный сектор способен обеспечить внутренний спрос и одновременно экспорт молочной продукции.

Украина не будет ограничивать экспорт молочной продукции в условиях военного положения.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил первый заместитель министра АПК Тарас Высоцкий во время экспертной дискуссии.

Он отметил, что правительство не ограничивало экспорт молочной продукции, в то время как для других категорий товаров введен запрет на вывоз или оставлена необходимость лицензирования.

"У министерства есть уверенность, что молочный сектор может быть профицитным – он способен обеспечить внутренний спрос и одновременно экспорт молочной продукции. Поэтому производители могут спокойно планировать свою экспортную деятельность в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Высоцкий.

В свою очередь заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко подчеркнула, что со стороны ЕС остался высокий уровень доверия к продуктам из Украины.

"Подтверждением этого является то, что даже во время войны еще три новых молочных предприятия включены в перечень экспортеров пищевых продуктов в страны-члены ЕС", - отметила Шевченко.

Ситуация с переработкой молока:

По состоянию на начало мая около 70% отечественных молокоперерабатывающих предприятий наладили свое производство и настроили схемы продаж.