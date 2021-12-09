Больше всего сократились объемы экспорта сливочного масла.

Начиная с 2018 года объемы экспорта отечественной молочки существенно снижаются.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на слова заведующего отделом финансово-кредитной и налоговой политики Леонида Тулуша.

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"Если в 2018 году объем экспорта в пересчете на молоко превышал 800 тыс. т, то в 2021 году он ожидается на уровне только 350 тыс. т, то есть составит лишь 44 % соответствующего показателя 2018 года, 62 % – показателя 2019 года и 92 % прошлогоднего объема экспорта молокопродуктов в пересчете на молоко", - отметил эксперт.

В частности, среди всех групп молокопродуктов больше всего сократился экспорт сливочного масла - на 68%. Молоко и сливки уменьшились в объеме экспорта на треть. Продажа за границу молочной сыворотки уменьшилась на 25%, сыров – на 21%.

Вместе с тем объемы экспорта кисломолочной продукции остаются на уровне 2018 года.

Однако в стоимостном измерении объемы экспорта молочки уменьшаются не так стремительно.

"В 2021 году они ожидаются на уровне 170 млн долл. США, то есть могут составить 64% от показателя 2018 года в 264 млн долл. США. Впрочем, в этом случае рост цен на молокопродукты выступает определенным амортизатором снижения объемов в натуральном выражении", - пояснили в Институте агроэкономики.

Эксперт прогнозирует, что, поскольку цена молока-сырья в Украине во второй половине 2021 года существенно превышала соответствующий показатель в странах Восточной Европы, тренд на снижение объемов экспорта молокопродуктов сохранится и в 2022 году.

"Показатель экспорта молокопродуктов в пересчете на молоко – в 2022 году может опуститься до самого низкого за время независимости Украины уровня в 300 тыс. т, то есть составить менее 40 % от показателя 2018 года", - отметил он.

Цены на молоко:

За январь-октябрь 2021 года в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По статистике, производство яиц за отчетный период сократилось на 14%, молока на 6%, мяса на 2%, шерсти на 6%.

В 2021 году цены на молоко-сырье в Украине выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре.

Автор: Алёна Кириченко