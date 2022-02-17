Более 80% экспорта составляют растительное масло и жиры, зерновые и масличные культуры, остатки перерабатывающей промышленности.

В 2021 году объемы поставок аграрной продукции из Украины в Европейский Союз составили 8,4 млрд долл., что на 26% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора Николай Пугачев.

По его словам, более 80% товарной структуры отечественных поставок в Европейский Союз составляют растительное масло и жиры, зерновые и масличные культуры, остатки перерабатывающей промышленности.

"В прошлом году все перечисленные товарные группы продемонстрировали рост в стоимостном выражении, оказав решающее влияние на наращивание нашего общего аграрного экспорта в эту региональную группировку", - сказал эксперт.

Он отметил, что уже несколько лет Европейский Союз выступает главным рынком для сбыта целого ряда различных агропродовольственных продуктов из Украины, среди которых рапс (1 млрд 303 млн долл.), плоды и ягоды (315 млн долл.), соевое масло (227 млн долл.), рапсовое масло (174 млн долл.), мед (128 млн долл.), кондитерские изделия из сахара (106 млн долл.) и др.

Отмечается, что в 2021 году Украине удалось полностью исчерпать квоты на беспошлинные поставки в страны Евросоюза меда, яблочного и виноградного соков, ячменной крупы и муки, консервированных томатов, обработанного крахмала, обработанных продуктов из зерна, яиц и мяса птицы. В январе 2022 года уже полностью использована квота на мед.

"В целом Украине удалось существенно улучшить показатели агропродовольственного экспорта в 2021 году, успешно приспособившись к работе на внешних рынках в условиях продолжающейся пандемии коронавируса Covid 19. Что касается перспектив в 2022 году, то они выглядят благоприятными в условиях социально-экономической стабильности в Украине и основных наших государствах-партнерах, хорошего урожая культур, которые формируют отечественный экспорт, и отсутствия резких изменений мировой рыночной конъюнктуры", - подчеркнул Пугачев.

Урожай 2021 года: