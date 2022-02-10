Лидирующую позицию среди импортеров украинских масличных культур четвертый год подряд удерживает Германия.

В 2021 году стоимость экспорта семян и плодов масличных культур из Украины составила 2,4 млрд долл. США, что на 33% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы Украины.

"Объемы поставок продукции этой группы на внешние рынки снизились на 11 % – до 3,9 млн т. Экспорт рапса в количественном выражении увеличился – с 2,4 млн т в 2020 году до 2,7 млн т в 2021 году. А зарубежные продажи соевых бобов вновь снизились – на 0,7 млн т – до показателя в 1,1 млн т", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что основными покупателями украинских масличных культур и растительного масла в 2021 году, как и в предыдущие годы, были страны Азии и Европы.

По словам эксперта, лидирующую позицию среди импортеров украинских масличных культур четвертый год подряд удерживает Германия, которая закупила почти четверть – 23,9% – украинского экспорта этого вида агропродукции.

Второе место с долей в 9,5% завоевала Бельгия, вытеснив с него Турцию (7,7%), которая опустилась на пятое место.

На одну строчку поднялись Нидерланды (8,1%), которые разделили третье место с Пакистаном (8,1%), который год назад не входил в этот рейтинг.

За ними следуют Франция (6,9%), Великобритания (6,7%) и Беларусь (6,2%).

"В группе жиров и масел определяющим товаром для экспортных рынков остается подсолнечное масло отечественного производства. В 2021 году его экспорт из Украины составил 5,1 млн т, на 26% меньше рекордного объема 2020 года в 6,9 млн т. Доходы от продажи подсолнечного масла составили 6,4 млрд долл., что на 21% больше, чем в предыдущий год", - отметил Духницкий.

По его словам, в 2021 году наибольший спрос на украинское масло традиционно наблюдался со стороны Индии (27,4%). Значительные доли зарубежных поставок этого вида агропродукции были в Китай (14,0%) и Нидерланды (10,8%).

Остальные важные страны-импортеры отечественного масла заметно им уступили: Испания (6,7%), Польша (5,6%), Италия (4,7%) и Ирак (4,5%).

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