В Минэкономики подчеркнули, что Украина является одним из лидеров по темпам роста органического производства в Европе.

Украина и Польша обсудили текущее сотрудничество в сельском хозяйстве и договорились усилить взаимодействие в таких отраслях: органическое производство, ветеринарные и фитосанитарные мероприятие, семеноводство и сельское развитие.

Читайте такжеВ Украине будут выращивать синюю и черную пшеницуОб этом сообщила пресс-служба Минэкономики по итогам встречи замминистра-торгового представителя Украины Тараса Качки и госсекретаря Минсельхоза Польши Рышарда Бартосика.

"Учитывая европейский "зеленый курс", который поддерживает Украина, перспективным является сотрудничество в области органического производства. Украина – одна из лидеров по темпам роста органического производства в Европе, что также открывает новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша стабильно входит в топ-3 стран, куда экспортируется больше всего украинской аграрной продукции. В Минэкономики отметили, что Украина заинтересована в увеличении оборота продукции между странами.

Что этому предшествовало

Минагрополитики надеется сделать Украину мировым лидером по экспорту органической продукции.

В октябре 2020 года Кабинет министров ввел в Украине собственную систему сертификации органической продукции.

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Автор: Анна Нагорная