Кроме того, немецкое аграрное министерство предоставит экспертную поддержку для восстановления Минагрополитики по европейскому образцу.

Германия поддержит Украину в вопросе пересмотра квот на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко по итогам встречи с государственным секретарем парламента в Федеральном министерстве продовольствия и сельского хозяйства Германии Уве Фейлером.

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"Германия высоко оценивает наше сотрудничество в аграрной сфере и видит в Украине мощного партнера со значительными возможностями для инвестиций. По результатам двусторонней встречи договорились о поддержке в пересмотре несправедливого квотирования экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕС", - написал Лещенко.

Также стороны договорились об активизации сотрудничества в сфере европейского зеленого курса и интеграции Украины в европейскую базу статистических данных в аграрной сфере Farm Accountancy Data Network.

Кроме того, немецкое аграрное министерство предоставит экспертную поддержку для восстановления Минагрополитики по европейскому образцу.

Что этому предшествовало

Евросоюз в 2020 году увеличил квоты на ввоз украинских товаров животноводства: курятины – с 19,2 тысячи тонн до 20 тысяч тонн, яиц - с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн.

По состоянию на 17 марта 2021 года Украина исчерпала три годовые квоты на беспошлинные поставки в ЕС.

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Автор: Анна Нагорная