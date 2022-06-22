В ближайшие дни турецкая военная делегация отправится в Москву на переговоры.

Военная делегация Турции на этой неделе поедет в РФ, для обсуждения деталей организации безопасного морского коридора в Черном море для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщили источники в администрации турецкого президента, передает Reuters.

Российские СМИ также подтвердили планы проведения переговоров, сославшись на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Напомним, Украина является одним из крупнейших поставщиков пшеницы в мире. Однако из-за войны РФ против Украины экспорт украинского зерна через Черное море остановился, что вызвало глобальный дефицит продовольствия. При этом Москва утверждает, что причиной кризиса стали западные санкции. ООН обратилась к обеим странам и их морскому соседу, Турции, с призывом согласовать коридор для вывоза зерна.

Как сообщал УНИАН, Анкара уже проводила переговоры с РФ и ООН о планируемом коридоре, но заявила, что окончательное соглашение потребует встречи всех сторон в Стамбуле, где, по намерениям Турции, будет осуществляться контроль за выполнением этого плана.

Четырехсторонняя встреча Турции, Украины, России и ООН пройдет в Стамбуле в ближайшие недели, возможно, с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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