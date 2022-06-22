Косвенные потери из-за недополученного урожая сельхозкультур - $9,6 млрд.

Косвенные потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и подорожания производственных факторов оцениваются в $23,3 млрд.

Об этом говорится в анализе "Обзор косвенных потерь от войны в сельском хозяйстве Украины", подготовленном командой Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что косвенные потери из-за недополученного урожая сельскохозяйственных культур оцениваются в $9,6 млрд. В то же время наиболее значимое снижение в прогнозируемом урожае 2022 года отмечается для производства пшеницы (ожидается 33% спад в урожае 2022 году по сравнению с базовым сценарием), подсолнечника (32%) и ячменя (31%), поскольку значительная часть производства этих культур находится непосредственно в регионах, страдающих от активных боевых действий и оккупации. По сравнению с другими культурами, меньше всего война влияет на урожай кукурузы ожидается его снижение в размере 18%.

Согласно расчетам, в 2022 году ожидается на 22% меньший урожай и других сельскохозяйственных культур (кроме указанных выше), что означает дополнительные недополученные доходы в размере $3,3 млрд.

"Однако в то время как однолетние растительные культуры можно посеять в следующем году и получить новый урожай – спад поголовья в животноводстве приводит к уменьшению объема производства на несколько лет вперед. Следовательно, общие потери животноводческого сектора оцениваются в $682 млн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что потери из-за меньшего урожая многолетних культур составили $89 млн. В среднем для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится пять лет, поэтому потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят $222,4 млн.

"Из-за блокады портов военно-морскими силами РФ, Украина столкнулась с перенасыщенностью внутреннего рынка экспортно-ориентированной продукцией и почти четырехкратным подорожанием экспортной логистики. Это привело к уменьшению цен внутри страны на основные экспортно-ориентированные культуры более чем на 30%. Косвенные потери производителей от снижения цен на экспортно-ориентировочные культуры (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник) составляют $11,9 млрд",- говорится в анализе.

Вместе с тем общие потери из-за повышения производственных затрат (в частности, подорожания удобрений и топлива) оцениваются в $859 млн.

"Расчеты косвенных потерь помогают понять не только масштаб падения отрасли, но и потребности для полноценного восстановления производства. Значительная доля недополученного дохода была бы использована для покрытия расходов на следующую посевную кампанию и закупку кормов для скота. Без частичной компенсации потерь фермеры в регионах, наиболее пострадавших от войны, не смогут восстановить производство", – отметил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину июня общие убытки из-за полномасштабной войны с РФ в сельском хозяйстве Украины достигли $4,3 млрд.

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