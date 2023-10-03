Польское и литовское правительства поддерживают новый механизм контроля.

Ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль переносится с украинско-польской границы в порт Клайпеды с целью ускорения транзита украинской агропродукции по территории Польши.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом договорились украинский министр агрополитики Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литовской Республики Кястутис Навицкас во время очередной онлайн встречи.

"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши", – говорится в сообщении.

Видео дня

Украинский министр сообщил, что Украина предложила перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт.

Телус и Навицкас отметили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.

Польский министр, как цитирует его RMF 24, подчеркнул, что "это хорошо для развития этого транзита, в развитии этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе".

Украинско-польский конфликт из-за зерна

В сентябре стало известно, что Польша продлит запрет на экспорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии. Решение польских властей вступило в силу с полуночи 16 сентября.

Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно. Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.

Также Украина заявила, что запретит импорт определенных категорий товаров польского производства. На что польская сторона ответила, что может запретить ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов.

Однако министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

В Польше назвали неприемлемым предложение Украины по урегулированию зернового кризиса. В Варшаве считают, что отзыв иска Украиной стал бы хорошим жестом.

Вас также могут заинтересовать новости: