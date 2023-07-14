Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года.

Молдова согласовала предоставление скидки в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по железной дороге через их территорию в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.

Как сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия, об этом договорились во время онлайн-встречи украинский министр агрополитики Николай Сольский, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимир Боля и глава железной дороги Республики Молдова. На встрече также присутствовали представители украинской железной дороги.

Отмечается, что новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года. В ведомстве сообщили, что новые тарифные условия на транзитные грузы будут рассчитываться как скидка к базовым тарифам при условии соблюдения объемов перевозок всеми экспедиторскими организациями.

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Для перерасчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий: выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц или среднемесячный объем перевозимых грузов за последние три месяца должен быть больше или равен установленному объему грузовых перевозок за месяц.

Ситуация с украинским агроэкспортом

В 2022 году экспорт украинской агропродукции из дунайских портов по сравнению с 2021 годом вырос в 40 раз - почти до 7 млн тонн. В апреле этого года "Укрзализныця" открыла кратчайший маршрут в порт Рени через Молдову, что позволило увеличить объемы экспортных и транзитных перевозок.

Россия заявила, что не намерена продолжать зерновое соглашение после 17 июля. Поэтому Украина рассматривает возможность организации экспорта без участия россиян в "соглашении". В частности, это заключается в развитии экспорта через дунайские порты Украины в кооперации с Молдовой и Румынией.

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