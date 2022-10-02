Соглашение может автоматически продлиться на следующие 120 дней.

Существует высокая вероятность, что зерновая сделка о разблокировке украинских портов будет автоматически пролонгирована.

Об этом сообщил народный депутат Анатолий Урбанский во время информационного телемарафона.

"Мы подписали данное соглашение 22 июля, и по условиям этого соглашения, если нет у сторон, подписавших это соглашение, никаких замечаний, то оно автоматически продлевается на следующие 120 дней", - сказал он. Видео дня

Урбанский также отметил, что сейчас никаких замечаний с другой стороны нет, поэтому высока вероятность, что зерновое соглашение будет автоматически пролонгировано.

Зерновая сделка: детали

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием.

По данным Министерства инфраструктуры, по состоянию на 2 октября "зерновым коридором" экспортировано 5,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 257 судов с продовольствием.

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