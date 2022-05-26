Дорошенко не советует делать большие продуктовые запасы.

Украинцам сегодня не обязательно делать запасы продуктов, поскольку их дефицита не ожидается. Нехватка в отдельных торговых сетях часто связана с тем, что они не рассчитываются с поставщиками.

Об этом рассказал глава "Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко, пишет "РБК-Украина".

"Отдельные продукты исчезают из продажи не только потому, что их вообще нет. Их просто нет в конкретной торговой точке. Поэтому если вы не видите какого-то продукта, поищите в другом месте", - объяснил он.

Эксперт добавил, что некоторые торговые сети потеряли всего 20-30% ассортимента, т.е. сузили его ровно до того, что люди хотят покупать. А в некоторых "гипермаркетах" почти пусто.

"Проблема только в одном - они не оплачивают предыдущие поставки, которые были сделаны еще в начале года и в период активны военных действий", - сообщил Дорошенко.

Из-за войны в Украине нарушены поставки между областями и никто не везет продукцию в места, где возник дефицит, добавил он. Дорошенко при этом не советует запасаться продуктами из-за опасений, что они пропадут совсем.

"Все вопросы постепенно решаются, а ситуация меняется каждый день. Поэтому говорить о каком-либо дефиците не приходится. Но "выстреливать" так или иначе оно будет", - сказал он, отметив отсутствие поставок овощей и черешни с оккупированных территорий.

Ранее СМИ сообщили, что дефицита соли в Украине не будет, но она подорожает. Как известно, война полностью остановила работу крупнейшего производителя соли в Украине - госпредприятия "Артемсоль". Среди населения уже началась паника, соль "смели" с полок магазинов и супермаркетов.