Эксперт оценил масштабы падения украинского экспорта

Больше всего пострадает экспорт отечественных товаров в Россию, Польшу, Италию и Венгрию, а меньше всего – в Китай и Беларусь.

Падение экспорта украинской продукции в 2020 году может составить не менее 8% только за счет сокращения вывоза продукции аграрно-промышленного и металлургического комплексов.

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Об этом во время онлайн-дискуссии "Reminder: Экономическая дипломатия: Старые друзья, новые рынки?" заявила представитель Trade+ International Trade Research Center Марина Хорунжая.

"По нашей предварительной оценке, в 2020 году украинский экспорт может упасть на 8,1% только за счет падения экспорта аграрного сектора и металлургии. Больше всего пострадает экспорт в те страны, которые имеют жесткие карантинные меры и покупают у Украины преимущественно промышленные товары", - сказала она.

По словам эксперта, из самых крупных торговых партнеров Украины больше всего пострадает экспорт отечественных товаров в Россию, Польшу, Италию и Венгрию, а меньше всего – в Китай и Беларусь. Умеренно сократится экспорт в Турцию, Германию, Египет, Индию, Нидерланды и Испанию.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года экспорт украинских товаров составил 50,1 миллиарда долларов.