К апокалиптическим заявлениям насчет стремительного подорожания хлеба надо относиться очень осторожно, отметил член Экономического дискуссионного клуба.

Цена на хлеб массовых сортов за год возросла на 14%.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Киев 24". "За год, когда мы берем ноябрь 2023 до ноября 2024 года, у нас с вами хлеб подорожал на 14%. Более того, я вам хочу сказать, что только овощи и кажется сливочное масло подорожало больше, чем хлеб. Но 14% - это точно не 30%, не 40% и не 50%", - сказал эксперт.

По его словам, ко всем апокалиптическим заявлениям насчет стремительного подорожания хлеба надо относиться очень осторожно, потому что такие заявления могут быть связаны с желанием производителей влиять на рынок.

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"В бурный 2022 год, когда началась активная фаза боевых действий, когда у нас инфляция была 27%, хлеб за год подорожал на 20%. И это был максимальный рост. На моей памяти хлеб больше не дорожал. В среднем у нас хлеб дорожает на 1-1,5%. Сегодня - 14%", - отметил Пендзин.

Кроме того, он заявил, что хлеб массовых сортов в худшем случае подорожает на 1,5-2% до конца этого года, и больше роста не будет:

"То есть я абсолютно уверен, что когда мы будем смотреть на цену на хлеб с декабря до декабря, то она в худшем случае будет 15-16% за год".

Цены на продукты в Украине - новости

Сообщалось, что на этой неделе в Украине возросли цены на тепличные помидоры. Так, помидоры поступают в продажу по 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

28 ноября стало известно, что в Украине стремительно растут цены на лук. Причиной подорожания стало увеличение спроса при ограниченном предложении качественного продукта.

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