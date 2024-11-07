Морковь имеет все шансы стать самой дорогой позицией борщевого набора.

С конца прошлой недели цены на морковь в нашей стране выросли в среднем на 11%. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

На сегодня украинские фермеры готовы отгружать корнеплоды по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,68/кг). Таким образом, цены на морковь остаются самыми высокими как минимум за последние 7 лет мониторинга.

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Если сравнивать с началом ноября прошлого года, то сейчас цены на популярный овощ в среднем выше в 3,7 раза.

Ближе к выходным морковь вообще может стать самой дорогой позицией борщевого набора на внутреннем рынке, опередив даже картофель, цены на который также бьют все рекорды десятилетия.

Аналитики отмечают, что цены на морковь постепенно растут в течение четвертой недели подряд. Ситуацию называют не типичной, поскольку за последний месяц украинские коммерческие хозяйства убрали основной объем моркови поздних сортов.

По словам фермеров, аномальная погода летом привела к резкому снижению качества и количества урожая - специалисты нередко говорили о потерях урожая овощей до 50% и более.

Сейчас к продаже находит продукция преимущественно среднего качества, которая не может удовлетворить существующие потребности украинского покупателя.

Большая часть хозяйств уже приостановила продажу высококачественной моркови, ожидая еще большего роста цен. Основной объем урожая был заложен на хранение.

При этом спрос на морковь остается довольно высоким. За последнее время можно видеть активизацию закупок как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей.

Рынок овощей - чего ждать

Ранее сообщалось, что в Украину завезли наибольший объем импортного картофеля за последние сезоны. Причиной этого стал его дефицит, который, как уже отмечалось, привел к неслыханному скачку цен.

В то же время аналитики успокаивают - цены на популярный овощ не должен достичь отметки в 50 гривен за килограмм, поскольку нынешняя цена является достаточной для того, чтобы покрыть себестоимость.

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