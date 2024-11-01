В Украине стремительно дорожает морковь: сколько уже стоит килограмм

Отмечается, что цены на этот овощ уже в среднем в 3,3 раза выше, чем в прошлом году.

В Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке. В частности, овощ закупают оптовые компании для длительного хранения и население, которое готовится к зиме.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что фермеры отгружают качественную морковь по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом эксперты отметили, что дорожает только овощ высокого качества.

На данный момент цены на морковь в Украине уже в среднем в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоит ожидать, что цены на овощ будут расти и дальше при условии сохранения нынешних темпов сбыта.

Видео дня

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan морковь продают по 24,90 грн/кг.

При это в АТБ овощ стоит 26,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на морковь стартуют от 27,60 грн/кг.

Цены в Украине - последние новости

Цены на продукты в Украине растут уже не первый месяц. Одной из главных причин подорожания стали погодные условия летом 2024 года. За год капуста подорожала на 208,8%, картофель - на 88,8%, морковь - на 51%, свекла - на 38,6%, сливочное масло - на 24,9%, яблоки - на 20,4%.

Кроме того, растут цены на гречку. Уменьшение площадей под посев, сложные погодные условия привели к снижению объема и качества крупы.

Вас также могут заинтересовать новости: