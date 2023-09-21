Самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля на Херсонщине.

По состоянию на середину сентября с момента открытия земельного рынка было отчуждено 448 тысяч га земли. Средняя площадь сделки купли-продажи составляет 2,2 га, а средняя цена сделки – 39-45 тыс. грн.

Как сообщает Опендатабот, самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля на Херсонщине — 23 тысячи грн за гектар. А самые дорогие угодья оказались на Львовщине-132 тысячи грн за гектар.

Отмечается, что более половины от общего объема было продано в течение первых 8 месяцев, до начала полномасштабного вторжения — 203 тысячи га. Некоторое оживление на рынке наблюдалось с февраля 2023 года, зато летом зафиксировано падение как по количеству сделок, так и по площади проданных угодий.

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"Вероятно, это связано с ожиданиями по расширению круга покупателей земли — в частности, с 2024 года покупать землю смогут и юридические лица", – говорится в исследовании.

Рынок земли в Украине

С 1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель. На первом этапе, с 1 июля 2021 года, покупать сельскохозяйственные земли могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать землю смогут также юридические лица.

За год функционирования рынка земли украинцы продали своих земельных участков на 7 млрд грн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, за два года продали 1% или 275 тыс. 157 га сельскохозяйственных земель, которые до того были под мораторием на продажу. По состоянию на 4 июля 2023 года было заключено 85 тысяч 247 сделок.

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